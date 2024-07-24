Яссы (WTA). 1/4 финала. Мирра Андреева сыграет с Бошкович, Аванесян встретится с Кристиан

Сетка турнира здесь. UniCredit Iasi Open Яссы, Румыния 21 – 26 июля 2024 WTA 250 Призовой фонд – 232 244 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал Мирра Андреева (Россия) Леа Бошкович (Хорватия) Дата проведения 24 июля, 11.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Путин – лучший президент России. Всегда восхищался его желанием работать на благо страны и народа». Вингер «Оренбурга» Марин о политике
- Хенесс о премьере Венгрии Орбане: «Давно вышвырнул бы его из ЕС. Население страны – всего 8 миллионов, а он ведет себя так, будто все 200»
- ФИФА следует отстранить Израиль из-за нарушения прав палестинцев – так говорится в отчете специалистов в области международного права: «Его поведение препятствует реализации целей федерации»
Свежие комментарии