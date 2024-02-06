Американский журналист Такер Карлсон возьмёт интервью у Владимира Путина

Влиятельный американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом Такер Карлсон заявил в своем видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети X.
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