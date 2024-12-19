Мотострелки и бойцы ВДВ уничтожили артиллерией и FPV-дронами две ББМ ВСУ

Операторы FPV-дронов отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вместе с артиллерией мотострелкового соединения из Северной Осетии уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.
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