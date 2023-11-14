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Царьград

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Заподозрил измену: что известно об убийстве 14-летней девушки и ее мамы в Екатеринбурге

Заподозрил измену: что известно об убийстве 14-летней девушки и ее мамы в Екатеринбурге

16-летний подросток жестоко зарезал подругу и ее мать в их квартире. После задержания он заявил, что приревновал возлюбленную к своему братуПервые подробности появились в истории о гибели 14-летней девушки и ее мамы в Екатеринбурге.

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