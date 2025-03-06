Памятник Сталину в Калининграде должен быть не установлен, а восстановлен

Ю

Юрий

Прекратите вы проталкивать своего Сталина. Он столько зверств совершил, что не описать словами. Если мы оправдаем Сталина, то автоматически оправдаем все репрессии, которые были совершены большевиками, и гибель по их вине миллионов невинных людей. Нам хватит славы и без Сталина.