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Памятник Сталину в Калининграде должен быть не установлен, а восстановлен

Памятник Сталину в Калининграде должен быть не установлен, а восстановлен

5 марта 1953 года умер (скорее всего в результате отравления) Иосиф Виссарионович Сталин, благодаря личному дипломатическому мастерству которого, Россия (ранее – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) исторически справедливо вернула себе «исконно славянские земли», которые с 1946 года названы Калининградской областью.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Прекратите вы проталкивать своего Сталина. Он столько зверств совершил, что не описать словами. Если мы оправдаем Сталина, то автоматически оправдаем все репрессии, которые были совершены большевиками, и гибель по их вине миллионов невинных людей. Нам хватит славы и без Сталина.
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16 час.
ОЛЕГЫЧ
Иди нах. тварь продажная.
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15 час.
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