Памятник Сталину в Калининграде должен быть не установлен, а восстановлен

5 марта 1953 года умер (скорее всего в результате отравления) Иосиф Виссарионович Сталин, благодаря личному дипломатическому мастерству которого, Россия (ранее – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) исторически справедливо вернула себе «исконно славянские земли», которые с 1946 года названы Калининградской областью.
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