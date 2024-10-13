RS: коллективный обман Запада снижает эффективность санкций против России

За изучение провала санкций против России взялись ученые. Изучив феномен полной несостоятельности западной инициативы, они пришли к определенным выводам, которые могут быть положены в основу нового санкционного механизма.
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