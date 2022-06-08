В Новосибирске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии грабежей, совершенных в отношении женщин

В период с 20 по 28 мая в полицию Новосибирска поступило 4 сообщения от жительниц города в возрасте от 63 лет до 71 года о совершенных в отношении них преступлениях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх