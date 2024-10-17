Шаг к будущим квантовым сетям: в Китае научились передавать кубиты без потери свойств

Фото: Midjourney Одним из препятствий на пути к построению квантовых сетей связи и вычислительных устройств остается потеря данных при передаче кубитов (элементарных единиц квантовой информации) между разными длинами волн.
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