ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви Банка. Регулятор сообщил, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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