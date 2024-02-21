ЦБ отозвал лицензию у QIWI-Банка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI-Банка. Регулятор сообщил, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.