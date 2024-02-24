Мизулина призвала к усилению контроля за продажей вейпов несовершеннолетним

Член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе встречи со школьниками и студентами в Тюмени заявила, что существующего контроля за продажей вейпов несовершеннолетним недостаточно, поэтому она призвала организовать систематические рейды при участии Роспотребнадзора и волонтеров.
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