Спортсмены Архангельской области отправились на летние параолимпийские игры «Мы вместе. Спорт»

Они пройдут со 2 по 9 октября 2022 года в Сочи.В параолимпийских играх примут участие около 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, Грузии, Мали, Эритреи, Германии.