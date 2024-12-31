Враг попытается испортить крымчанам праздник, — Аксёнов

Фото: Михаил ГладчукВпереди новогодние праздники. Но в информационной войне нет выходных. Более того, враг старается усилить атаки именно в эти дни, вбрасывая в информационное пространство фейки, распространяя дезинформацию в социальных сетях, мессенджерах, используя различные интернет-ресурсы и так далее.
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