Враг попытается испортить крымчанам праздник, — Аксёнов

Фото: Михаил ГладчукВпереди новогодние праздники. Но в информационной войне нет выходных. Более того, враг старается усилить атаки именно в эти дни, вбрасывая в информационное пространство фейки, распространяя дезинформацию в социальных сетях, мессенджерах, используя различные интернет-ресурсы и так далее.