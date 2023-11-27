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Молодежный чемпионат Казахстана по настольному теннису завершился в Алматы

Молодежный чемпионат Казахстана по настольному теннису завершился в Алматы

В Алматы завершился чемпионат Казахстана по настольному теннису среди молодёжи, сообщает Olympic.kz. Результаты чемпионата: Мужчины 1 место Ирисбек Артукметов (Шымкент) 2 место Сагантай Курмамбаев (ВКО) 3 место Абдулла Мамай (Алматы) 3 место Санжар Жубанов (Алматы) Девушки.

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