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Аргументы и Факты

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Ударное возмездие вместо срыва выборов: Киев подписал себе жуткий приговор

Ударное возмездие вместо срыва выборов: Киев подписал себе жуткий приговор

Попытка киевского режима и коллективного Запада сорвать выборы в России с помощью атак беспилотников не удалась, русский народ, наоборот, еще больше сплотился, заявил в эксклюзивном комментарии aif.

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