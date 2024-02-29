Сенатор Карасин — о статье Bild о «нападении» России на НАТО: психоз нарастает

Председатель комитета российского Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя статью журнала Bild о вариантах сценария «нападения» России на Североатлантический альянс, заявил, что на Западе нарастает психоз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии