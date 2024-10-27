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Угроза взрывов на борту самолетов: правительство Индии требует удалить дезинформацию из соцсетей

Угроза взрывов на борту самолетов: правительство Индии требует удалить дезинформацию из соцсетей

Министерство информационных технологий Индии призвало крупнейшие социальные сети незамедлительно закрыть доступ к дезинформационному контенту после серии ложных сообщений о взрывах в индийских авиакомпаниях.

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