Угроза взрывов на борту самолетов: правительство Индии требует удалить дезинформацию из соцсетей

Министерство информационных технологий Индии призвало крупнейшие социальные сети незамедлительно закрыть доступ к дезинформационному контенту после серии ложных сообщений о взрывах в индийских авиакомпаниях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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