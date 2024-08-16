Подмосковье запускает акцию сбора средств в поддержку эвакуированных из Курской области

КРАСНОГОРСК, 16 августа, ФедералПресс. В Подмосковье проходит акция «Доброе дело». Она направлена на сбор средств для поддержки жителей Курской области, эвакуированных в связи с текущей ситуацией в российском приграничье.
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