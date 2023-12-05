Детский омбудсмен Пензы рассказала о плане по обеспечению защиты детей

Планом по защите детей поделилась детский омбудсмен Пензенской области Елена Столярова. План реализации Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года, утвержденный правительством РФ, включает в себя различные меры, начиная от защиты детей и укрепления благополучия семей до организации просветительских проектов по безопасности при использовании различных средств мобильности.