Подробные новости о ситуации в Работино на 13 сентября: противник дистанционно минирует наши позиции

- После короткой паузы в боевых действиях враг снова попытался прорваться у Вербового, но несмотря на их попытки обойти Новопрокопку и Вербовое с востока, штурмовые группы были вынуждены приостановить свой наступательный манёвр в этом районе.
- После короткой паузы в боевых действиях враг снова попытался прорваться у Вербового, но несмотря на их попытки обойти Новопрокопку и Вербовое с востока, штурмовые группы были вынуждены приостановить свой наступательный манёвр в этом районе.
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