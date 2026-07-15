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39-летний Месси – самый возрастной полевой игрок в полуфинале ЧМ

Лионель Месси стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в полуфинале ЧМ.  В возрасте 39 лет и 21 дня форвард сборной Аргентины вышел в стартовом составе команды на игру с Англией (0:0, первый тайм) в 1/2 финала ЧМ-2026.

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