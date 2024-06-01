Футболист Роналду разрыдался после поражения «Аль-Насра» в финале Кубка короля Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду расплакался после поражения команды в финальном матче Кубка короля Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля».
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