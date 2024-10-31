Трамп проехался на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах"

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвинутый на выборах от республиканцев, проехал в Висконсине на мусоровозе после того, как действующий глава Белого дома Джо Байден назвал его сторонников отбросами.
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