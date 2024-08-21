Генпрокурор России отказался признать существование деприватизации

Генпрокурор РФ Краснов попросил не путать отъем собственности и деприватизацию Никакой деприватизации в России не существует, а отъем собственности у частных владельцев является возвратом незаконно утраченных государством активов.
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