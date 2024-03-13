По отношению к каким странам не будет «красных линий»

Дипломатам надо поднять документы а право владеть территориями, которые прибалты прихватили у России, выходя из состава СССР. и подумать о возвращении наших территорий. Если не сейчас, то после Победы.

Александр Кокарев

Западу некуда деватся. У них кроме колоний нет ничего. А колонии захотели независимости. Поэтому запад будет бится до конца. Ему при любом раскладе песец. Выход один - договариватся. О чем постоянно и говорит Путин. Но они ещё пытаются повоевать. Наверное опомнятся только после первого обмена ядеркой.