Путин: у России не будет красных линий в отношении тех, у кого их нет к России Путин предупредил о зеркальной реакции России на отмену в ее отношении красных линий.
По отношению к каким странам не будет «красных линий»
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Дипломатам надо поднять документы а право владеть территориями, которые прибалты прихватили у России, выходя из состава СССР. и подумать о возвращении наших территорий. Если не сейчас, то после Победы.
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12 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Этим уже занимается комиссия Совета Федерации, во главе с Климовым.
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9 час.
Александр Кокарев
Западу некуда деватся. У них кроме колоний нет ничего. А колонии захотели независимости. Поэтому запад будет бится до конца. Ему при любом раскладе песец. Выход один - договариватся. О чем постоянно и говорит Путин. Но они ещё пытаются повоевать. Наверное опомнятся только после первого обмена ядеркой.
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3 час.
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