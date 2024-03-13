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Закон и Порядок

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  • brigadier21 Snytsarienko
    Я уже писал ранее - в обороне кораблей - главное это воздушное патрулирование специализированными звеньями вертолётов...У противника ново...
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    Западу некуда деватся. У них кроме колоний нет ничего. А колонии захотели независимости. Поэтому запад будет бится до...По отношению к ка...
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По отношению к каким странам не будет «красных линий»

По отношению к каким странам не будет «красных линий»

Путин: у России не будет красных линий в отношении тех, у кого их нет к России Путин предупредил о зеркальной реакции России на отмену в ее отношении красных линий.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Дипломатам надо поднять документы  а право владеть территориями, которые прибалты  прихватили у России, выходя из состава СССР. и подумать о возвращении  наших территорий. Если не сейчас, то после  Победы.
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12 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Этим уже занимается комиссия Совета Федерации, во главе с Климовым.
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9 час.
Александр Кокарев
Западу некуда деватся. У них кроме колоний нет ничего. А колонии захотели независимости. Поэтому запад будет бится до конца. Ему при любом раскладе песец. Выход один - договариватся. О чем постоянно и говорит Путин.  Но они ещё пытаются повоевать. Наверное опомнятся только после первого обмена ядеркой.
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3 час.

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