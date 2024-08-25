Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    вафальга! Займись на Досуге уничтожением, ублюдочек! Покажи народу, КАК НАДО сие делать!"Загадочные" смер...
  • Юрий Золотарев
    Но ведь ВСЕ они, даже вместе собранные, это мелкая слизь на теле огромной России!! Они, их болтовня, НЕ определяют ро..."Почему Алла Бори...
  • вячеслав полыгалов
    ГОНДОН!-а где ты?"Всем эскадронам ...

Стать крепостью!

С  утра        открыла   ленту  и  узрела, что  пан     Дуров,   который  ни разу  не    пророссийский    и  вообще  системный   либерал  дополучался  граждансв   сел   с  размаху  сразу  на  два  стула был  арестован   во  Франции   - а  мог  бы  спокойно  жить      в Москве    как Сноуден.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх