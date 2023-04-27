Елена Вяльбе: «Устюгов гораздо сильнее, чем в 2017 году – не физически, а морально. Стержень он показывает»

– Ожидали от Устюгова такого сезона? – Мы с Сергеем не раз разговаривали. В позапрошлом году ему говорила: «Не старайся рваться на все этапы Кубка мира, бегай точечно, с твоими проблемами со здоровьем, спиной, не надо рвать из жилы».