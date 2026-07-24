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Этот таинственный мир

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Широкоугольный глаз NASA готовит прорыв — телескоп Нэнси Роман покажет скрытый космос

Широкоугольный глаз NASA готовит прорыв — телескоп Нэнси Роман покажет скрытый космос

Новый флагманский телескоп NASA заглянет в самые темные уголки Вселенной с панорамным охватом. Редакция ETM Новая космическая обсерватория NASA завершила финальные испытания и готовится переписать наши представления об устройстве Вселенной на восемь месяцев раньше запланированного срока.

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