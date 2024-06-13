В МТС сообщили о мощнейшей DDoS-атаке из Турции, Испании и Польши

В компании в последнее время видят, что организаторы DDoS-атак «тщательнее подходят к выбору целей» и используют знания в области сетевых технологий для повышения результативности атак, «делая ставку на их объем и интенсивность».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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