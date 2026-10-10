ИИ-агенты компании Anthropic атаковали государственные сайты США — один отправил в полицию Филадельфии ложный донос о тяжком преступлении, а второй подал заявления на визу на сайте Госдепартамента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Делегация РФ прил...
- АА Защитник "Локомот...
- Депутат Журова: е...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым