Глава МО Нидерландов Йешилгез-Зегериус: санкции ЕС против РФ должны работать

Первый вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус призвала Европу и ее союзников сохранить санкции против России после дизельной сделки Москвы и Вашингтона.
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