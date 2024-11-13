💡 Несколько улиц в Симферополе частично обесточены Без света осталась часть проспекта Победы, улицы Кудряшова, Генерала Абрамова, сообщает «Крымэнерго».
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💡 Несколько улиц в Симферополе частично обесточены Без света осталась часть проспекта Победы, улицы Кудряшова, Генерала Абрамова, сообщает «Крымэнерго».