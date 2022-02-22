В Раменках строится Храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

В Западном административном округе Москвы по адресу: Мичуринский проспект, напротив владения 15, ведется строительство храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
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