Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударах по стратегическим мостам Украины.
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