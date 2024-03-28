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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Призыв, перепланировка и сдача на права. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля?

Призыв, перепланировка и сдача на права. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля?

К экзамену на права теперь допустят не всех, а призывать в армию начнут людей старше 27 лет Сразу несколько изменений в законодательстве, которые существенно изменят жизнь многих россиян, вступят в силу в апреле.

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