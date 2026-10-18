Нобелевские лауреаты по стране рождения в современных границах: данные на октябрь 2026 года / © Naked Science, данные Nobel Prize США занимают первое место по числу нобелевских лауреатов, если распределить награжденных по странам рождения в современных границах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии