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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Экс-министр спорта Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области

Экс-министр спорта Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области

Рассказываем, сколько процентов голосов он набрал, сколько протоколов обработано и на какие вакантные посты в Госдуме он может претендоватьПродолжается подсчет голосов жителей Брянской области, отданных в Единый день голосования за кандидатов на довыборах в Госдуму РФ.

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