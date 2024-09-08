Экс-министр спорта Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области

Рассказываем, сколько процентов голосов он набрал, сколько протоколов обработано и на какие вакантные посты в Госдуме он может претендоватьПродолжается подсчет голосов жителей Брянской области, отданных в Единый день голосования за кандидатов на довыборах в Госдуму РФ.