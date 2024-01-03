03.01.2024 новости

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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radiofree RF
Вот как оказывается,мигрантов трогать нельзя,так как есть договор.Как говорят,комментарии здесь излишни.
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4 час.
Модест
Чем больше им позволяется, тем наглее они становятся. При таком положении вещей мы скоро будем им ботинки целовать, как пиндосы своим неграм БЛМщикам. Печально, что власть никак не определится со своей политикой в отношении этих мигрантов. А может действительно хочет поменять электорат.
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3 час.
Александр Денисов
Судя по всему у чурок &quot;договор&quot; с кем надо...
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23 мин.

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