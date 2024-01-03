03.01.2024 новости

Модест

Чем больше им позволяется, тем наглее они становятся. При таком положении вещей мы скоро будем им ботинки целовать, как пиндосы своим неграм БЛМщикам. Печально, что власть никак не определится со своей политикой в отношении этих мигрантов. А может действительно хочет поменять электорат.