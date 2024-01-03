ВС РФ на километр продвинулись к селу Макеевка на западе ЛНР, за которым дорога на Красный Лиман и Изюм Российские войска продолжают наступление на Краснолиманском направлении.
03.01.2024 новости
Комментарии
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radiofree RF
Вот как оказывается,мигрантов трогать нельзя,так как есть договор.Как говорят,комментарии здесь излишни.
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4 час.
Модест
Чем больше им позволяется, тем наглее они становятся. При таком положении вещей мы скоро будем им ботинки целовать, как пиндосы своим неграм БЛМщикам. Печально, что власть никак не определится со своей политикой в отношении этих мигрантов. А может действительно хочет поменять электорат.
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3 час.
Александр Денисов
Судя по всему у чурок "договор" с кем надо...
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23 мин.
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