The Week: НАТО спешно готовится к прямому столкновению с Россией

НЕТУ Mailru Агента

Интересно, а как эти бобры и шпротофиники собираются уцелеть?!? Ведь, их не будут жалеть, как нищасную родную УССР, покусанную до бешенства койотами ультраглобалистов . В этом случае действия РФ будут направлены на молниеносное купирование опухоли. Лазерами, ультразвуком и ещё чем тайным. Воевать людьми с ними не будут.