Европа готовится к прямой войне с Россией, которая может начаться через несколько лет, пишет The Week.
The Week: НАТО спешно готовится к прямому столкновению с Россией
Комментарии
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НЕТУ Mailru Агента
Интересно, а как эти бобры и шпротофиники собираются уцелеть?!? Ведь, их не будут жалеть, как нищасную родную УССР, покусанную до бешенства койотами ультраглобалистов . В этом случае действия РФ будут направлены на молниеносное купирование опухоли. Лазерами, ультразвуком и ещё чем тайным. Воевать людьми с ними не будут.
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16 час.
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