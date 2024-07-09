Ученые выяснили, что подъем по лестницам снижает риск смерти

Отказ от лифта в пользу регулярной ходьбы по лестнице прибавляет человеку годы жизни. Такое заявление сделали эксперты университета Восточной Англии, передает "Царьград" со ссылкой на издание MedicalXpress.
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