Мужчину спасли на пожаре в Уссурийске

Пожарные МЧС России спасли мужчину на пожаре, произошедшем в Уссурийске на улице Агеева. Причиной возгорания крыши дома стало короткое замыкание проводки, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) МЧС России по Приморскому краю.