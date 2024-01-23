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Закон, порядок, государство

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Мужчину спасли на пожаре в Уссурийске

Мужчину спасли на пожаре в Уссурийске

Пожарные МЧС России спасли мужчину на пожаре, произошедшем в Уссурийске на улице Агеева. Причиной возгорания крыши дома стало короткое замыкание проводки, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) МЧС России по Приморскому краю.

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