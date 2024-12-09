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Освобождение села Благодатное позволяет ВС РФ усилить давление на ВСУ

Освобождение села Благодатное позволяет ВС РФ усилить давление на ВСУ

Освобождение села Благодатное на юге Донецкой Народной Республики создает возможности для российских войск усилить давление на украинские силы, находящиеся в Великой Новоселке, и ускорить охват этого населенного пункта.

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