Освобождение села Благодатное позволяет ВС РФ усилить давление на ВСУ

Освобождение села Благодатное на юге Донецкой Народной Республики создает возможности для российских войск усилить давление на украинские силы, находящиеся в Великой Новоселке, и ускорить охват этого населенного пункта.
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