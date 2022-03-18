Марк Кьюбан: «В поданном Донни Нельсоном заявлении нет ничего, кроме лжи»

Бывший генеральный менеджер «Далласа» Донни Нельсон подал в суд на команду. Он утверждает, что владелец клуба Марк Кьюбан уволил его в отместку за сообщение о сексуальных домогательствах другого руководителя команды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх