Москвичей предупредили о схемах мошенников с проездными картами

Дептранс Москвы раскрыл новую схему мошенников. Злоумышленники отправляют жертве сообщение со ссылкой якобы для пополнения баланса на карте «Тройка» и карте москвича, перейдя по которой, личные данные могут попасть в руки третьим лицам, а деньги могут быть утеряны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
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