Илон Маск возглавил список супермиллиардеров

Илон Маск / © Getty Images Сегодня, по данным международной аналитической компании Altrata, состояние самого богатого человека в мире Илона Маска составляет 419,4 миллиарда долларов, что примерно в 21 раз больше, чем у Цуцуми на пике карьеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии