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Рамблер

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Собчак и Виторган вместе проводили сына Платона в школу на 1 Сентября

Собчак и Виторган вместе проводили сына Платона в школу на 1 Сентября

Журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган проводили сына Платона в третий класс на 1 Сентября.

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