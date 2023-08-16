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В Эстонии хотят ограничить право голоса живущих в стране россиян

В Эстонии хотят ограничить право голоса живущих в стране россиян

В министерстве юстиции Эстонии подготовили законопроект, которым предлагается ограничить право голоса на местных выборах жителям страны с российским гражданством.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Стоило бы прибалтам подумать о последствиях, ведь СВО пока не определило своих границ, а вот исход в &quot;цивилизованную&quot; Европу и дальнейшем там проживании для нежелающих проживать в составе России... Это не страшный сон, а историческая справедливость по возвращению земель, принадлежащих России...
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