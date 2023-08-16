В Эстонии хотят ограничить право голоса живущих в стране россиян

АНГЕЛ АНГЕЛ

Стоило бы прибалтам подумать о последствиях, ведь СВО пока не определило своих границ, а вот исход в "цивилизованную" Европу и дальнейшем там проживании для нежелающих проживать в составе России... Это не страшный сон, а историческая справедливость по возвращению земель, принадлежащих России...