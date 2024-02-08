Дефицит боеприпасов: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 пусков ВС РФ

Украина вынуждена экономить снаряды из-за дефицита боеприпасов, и на один выпущенный ВСУ снаряд приходится около 10 пусков с российской стороны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в СБУ.
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