ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 июня 2023 года

Энергия дня четвёртого июня две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 922 =Богатство человека измеряется числом вещей, от которых ему легко отказаться =В действии каждого серого дня - это проносить чашу доброты для земли, для человека =Восстановление потенциала – это естественная необходимость природного человека =Всегда нужно помнить, что всё строится мыслью и сильнее мысли ничего нет! = В чём смысл Жизни? Задайте себе этот вопрос, пока есть время получить на него ответ!= Выход наружу всего, что прежде вызревало внутри, – это произрастание первых всходов= Главное, нужно опираться на интуитивные прозрения - их ничем нельзя заменить! = Главное, счастлив не тот, кто выбрал "правильный" Путь, а тот, кто любит свою дорогу =Для лучшей работы мозга нам важно, как минимум, два часа в день проводить в полном молчании= Душа - это не субстанция, существование которой никем не доказано, а дом Бога в теле человека =Каждая Истина лишь наполовину Истина, и наоборот, каждая ложь - лишь наполовину ложь =Как бы ты ни был некрасив и непривлекателен, найдётся кто-то, кому ты понравишься =Каким будет новое тело, зависит от накопленного Сутью материала предыдущих рождений = Когда и видишь то, что у тебя перед глазами, то ровно ничего не видишь.