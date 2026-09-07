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Петербургские муниципалитеты избавили от лишних проектов для разметки

Петербургские муниципалитеты избавили от лишних проектов для разметки

Власти упростили порядок нанесения эксплуатационной маркировки во дворах Северной столицы. Разметка помогает обозначить места, в которых запрещена парковка.

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